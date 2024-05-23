В России предложили платить женщинам за рождение детей до 25 лет

Группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект о выплате молодым матерям единовременного пособия за рождение каждого ребенка, пока им не исполнится 25 лет. Его размер по задумке авторов составит 200 тысяч рублей.

Материальное положение молодых мам не будет иметь значения, говорится в пояснительной записке законопроекта, уточнил ТАСС. Авторы документа отметили, что в стране значительно снизилась рождаемость за последние 10 лет. Это может спровоцировать демографическую катастрофу.

«Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом», — заявили депутаты.

Практически 40% россиянок не хотят рожать детей из-за финансовых проблем и плохих жилищных условий. Такое пособие может помочь молодым или студенческим семьям обеспечить ребенка и кормящую мать всем необходимым после родов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о возложении на органы опеки выплаты алиментов, если недобросовестный родитель отказался их платить.