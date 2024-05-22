«Дети не должны страдать». В ГД внесли проект о выплате алиментов родителей-должников

Законопроект, предлагающий возложить на органы опеки выплату алиментов, которые отказывается перечислять недобросовестный родитель, внесли в Госдуму. О том, как будет работать механизм, 360.ru обсудил с одним из авторов документа — вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым.

«В автоматическом режиме [при невыплате алиментов одним из родителей] их будет невозможно получить, в любом случае это заявительная история», — пояснил он.

По словам Чернышова, оставлять заявку надо будет на портале госуслуг. С этим, подчеркнул он, никаких сложностей не будет.

«Проблема сейчас в том, что действительно растет количество невыплат алиментов, но дети не должны страдать, их воспитание и поддержка — национальный приоритет, поэтому нужно двигаться в этом направлении», — добавил собеседник 360.ru.