В России предложили пересчитать платежи за отопление

Управляющие компании нужно обязать производить перерасчет платежей за отопление в регионах, где весна была теплой, но отопление подавали по обычному графику. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член комитета Совфеда по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.

«Граждане не должны оплачивать избыточное тепло, которое им фактически не требовалось из-за раннего наступления теплой погоды», — сказал он.

Например, если отопление отключили в апреле, то майские платежи должны быть меньше. Голов отметил, что тарифы на отопление формируют с учетом постоянно растущих цен на газ, электричество и другие виды топлива. При этом на фоне сильного потепления в некоторых регионах наблюдается ситуация, когда центральное отопление включали не с начала сентября и отключали его уже в апреле.

По словам политика, жильцы должные иметь возможность вести жесткий контроль за деятельностью ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, обслуживающих дома с индивидуальным отоплением.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов включить в критерии отключения отопления в жилых домах прогнозы синоптиков.