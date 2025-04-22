В России предложили учитывать прогноз погоды при отключении отопления

В России необходимо пересмотреть существующие критерии отключения отопления с учетом не только среднесуточных температур, но и прогнозов погоды. Об этом вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил РИА «Новости».

Он указал на парадоксальную ситуацию, когда температура в квартирах может достигать 28–30 градусов при +25 градусах на улице. Поэтому системная проблема требует немедленного решения.

«Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям», — отметил Чернышов.

Депутат призвал коммунальные службы к гибкости в вопросе рационального использования ресурсов и обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях.

По мнению Чернышова, россияне не должны страдать от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства расходоваться на перетоп помещений.

С марта жители многоэтажек начали оплачивать отопление по-новому. Управляющие компании теперь выставлять счет только в холодный период.