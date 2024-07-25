В России предложили пересчитать мигрантов и заместить российскими рабочими

СКР предложил разработать план замещения трудовых мигрантов гражданами России

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал проанализировать количество трудовых мигрантов, оценить потребности экономики и создать условия для замещения гастарбайтеров собственными гражданами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами Российской Федерации, обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий», — заявил он в документе в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Глава Следкома предложил проанализировать реальные потребности экономики в мигрантах и установить их количество. Бастрыкин назвал важным обязать работодателей обеспечить приезжих сотрудников жильем, компенсировать транспортные расходы и создать финансовый депозит на случай выдворения.

Он предложил принимать в гражданство России одновременно с постановкой на воинский учет, а при въезде на территорию страны обязать оформлять сим-карту и регистрироваться на сайте госуслуг. Нанимателей мигрантов призвали обложить налогом.

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