В России предложили пересчитать мигрантов и заместить российскими рабочими
СКР предложил разработать план замещения трудовых мигрантов гражданами России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал проанализировать количество трудовых мигрантов, оценить потребности экономики и создать условия для замещения гастарбайтеров собственными гражданами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами Российской Федерации, обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий», — заявил он в документе в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Глава Следкома предложил проанализировать реальные потребности экономики в мигрантах и установить их количество. Бастрыкин назвал важным обязать работодателей обеспечить приезжих сотрудников жильем, компенсировать транспортные расходы и создать финансовый депозит на случай выдворения.
Он предложил принимать в гражданство России одновременно с постановкой на воинский учет, а при въезде на территорию страны обязать оформлять сим-карту и регистрироваться на сайте госуслуг. Нанимателей мигрантов призвали обложить налогом.