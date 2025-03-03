В России предложили передавать данные о съемщиках жилья в МВД

В России владельцев жилья предложили обязать передавать данные о съемщиках в МВД и управляющие компании. С такой идеей к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились депутаты профильного комитета Госдумы по строительству, сообщили «Известия» .

Одним из авторов инициативы стала замглавы комитета Светлана Разворотнева. По ее словам, часто соседи н могут связаться с арендатором при аварийных ситуациях. Порой не удается установить виновных в нарушении закона о тишине. Поэтому собственников следует обязать уведомлять МВД о сдаче жилья.

В комитете по безопасности и противодействию коррупции заявили о готовности поддержать инициативу. Зампред комитета Анатолий Выборный объяснил, что речь идет о повышении антитеррористической защищенности россиян и борьбе с незаконной миграцией.

«Если такой механизм заработает, то жители многоквартирных домов почувствуют себя в большей безопасности», — подчеркнул Выборный.

Риелтор Олег Бендриков ранее посоветовал нанимать юриста при аренде квартиры. Перед подписанием договора необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и паспорт владельца жилья.