Риелтор Бендриков посоветовал нанимать юриста при аренде квартиры

Перед подписанием договора аренды необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и паспорт владельца жилья. Об этом рассказал риелтор Олег Бендриков в беседе с ОТР .

По его словам, данный шаг — основа для обеспечения безопасности сделки. Однако сегодня сведения в реестре недвижимости могут быть обезличенными, поэтому существует риск получения поддельной выписки. Хотя данные о квартире могут совпадать, информация о владельце может оказаться недостоверной, предупредил эксперт.

Бендриков рекомендовал привлекать к процессу заключения договора либо риелтора, либо юриста, которые способны разобраться во всех нюансах документации. Поиск специалиста лучше осуществлять по рекомендациям знакомых, так как и в этой области встречаются мошенники.