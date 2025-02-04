Риелтор Бендриков посоветовал нанимать юриста при аренде квартиры

Перед подписанием договора аренды необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и паспорт владельца жилья. Об этом рассказал риелтор Олег Бендриков в беседе с ОТР.
По его словам, данный шаг — основа для обеспечения безопасности сделки. Однако сегодня сведения в реестре недвижимости могут быть обезличенными, поэтому существует риск получения поддельной выписки. Хотя данные о квартире могут совпадать, информация о владельце может оказаться недостоверной, предупредил эксперт.
Бендриков рекомендовал привлекать к процессу заключения договора либо риелтора, либо юриста, которые способны разобраться во всех нюансах документации. Поиск специалиста лучше осуществлять по рекомендациям знакомых, так как и в этой области встречаются мошенники.
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