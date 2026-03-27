В России предложили отправлять аллергиков на удаленку во время цветения

Этой весной аллергиков ждет настоящее испытание: эксперты прогнозируют пик пыльцы. Временная удаленка могла бы облегчить жизнь тем, кто страдает от поллиноза, сказал депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров в интервью изданию «Абзац» .

«Мы уже проходили период, когда удаленка стала нормой, и этот инструмент вполне можно использовать точечно в период пикового цветения. Партия „Новые люди“ последовательно выступает за современные трудовые отношения, где в центре — человек и его здоровье», — заявил политик.

По его словам, временная удаленка для аллергиков выгодна и сотрудникам, и работодателям: снижается число больничных, сохраняется продуктивность.

Кроме того, депутат предложил системные меры: грамотное озеленение городов, доступную современную терапию для аллергиков и создание условий для сдачи экзаменов школьниками и студентами.

Ранее депутат Михаил Ветров предложить дать женщинам право переводиться на дистанционную работу в случае беременности или рождения ребенка.