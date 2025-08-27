В России предложили отказаться от индексации маткапитала на первенца

Экономист Сабельникова: от индексации маткапитала на первенца нужно отказаться

В России предложили направить всю будущую индексацию материнского капитала на доплаты за рождение второго и последующих детей. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявила экономист Екатерина Сабельникова.

Специалист считает, что такая мера сократит разрыв между поддержкой при рождении первого (690 тысяч рублей) и второго ребенка (222 тысяч рублей).

Она напомнила, что до 2020 года маткапитал предоставляли лишь при рождении второго и следующих детей. Позднее программу расширили на первенца, и именно на него теперь приходится основная сумма выплат.

«Первого малыша обычно родители заводят в любом случае, а при рождении второго материальная помощь играет куда более значимую роль», — сказала Сабельникова.

В Минтруде отметили, что на август 2025 года в Росси выдали 443 тысячи сертификатов на маткапитал, из которых 311 тысяч — на первых детей.

Ранее президент России Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2030 года.