В России предложили ограничить создание картинок с помощью ИИ для интернет-магазинов

Депутат муниципального образования поселка Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, выступил с инициативой ограничить использование искусственного интеллекта для создания изображений товаров в интернете. Копия обращения на имя главы Минцифры России Максута Шадаева имеется в распоряжении RT .

Ветров отметил, что в последнее время технологии нейрогенерации изображений, видео и аудио становятся все более популярными. Он подчеркнул, что в интернете появилось множество файлов, которые вводят людей в заблуждение из-за своей правдоподобности.

Депутат отметил, что недобросовестные продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах используют эти технологии для визуального улучшения своих товаров.

В обращении Ветров просит разработать комплекс мер для искоренения практики продажи товаров, представленных с помощью нейрогенеративных «улучшений». Он считает, что такое ограничение должно распространяться на отечественные маркетплейсы и другие интернет-площадки, где осуществляется розничная торговля.