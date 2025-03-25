В России предложили новый способ борьбы с бездомными животными

Справиться с проблемой бездомных собак и кошек в России могут помочь поправки в законодательство, запрещающие разведение непородистых животных. Об этом 360.ru сообщила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«Единственное, что нам нужно от депутатов, — ограничение на разведение непородистых животных. Больше ничего. Государство предлагает бороться с бездомными животными, но не предлагает бороться с социальной проблемой бездомности», — сказала она.

Дмитриева отметила, что в России как из рога изобилия сыплются предложения о борьбе с бездомными животными, но нужно начинать с причины.

«Не все люди старше 70 лет могут ходить на „Московское долголетие“ в силу разных причин. Единственная социализация для этих людей — выходить на улицы и кормить животных», — добавила директор Фонда защиты городских животных.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести наказание за подкармливание бездомных собак.