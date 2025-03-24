В России предложили наказывать за подкармливание бездомных собак

Рабочая группа Госдумы одобрила несколько поправок в законопроект об отлове и усыплении бездомных собак. Если его примут, то приюты смогут усыплять животных за угрозу людям и их имуществу, а компетентные органы штрафовать за подкармливание беспризорников, сообщил РБК .

Группа депутатов во главе с Ниной Останиной внесла законопроект после громкого случая в Сочи, когда собаки сорвались с цепи и искалечили мальчика. Конституционный и комитет Совфеда по природным ресурсам не поддержали инициативу, поэтому документ доработали.

Члены рабочей группы одобрили идею разрешить регионам устанавливать предельный срок содержания бездомных животных в приютах и разрешить усыплять их после его истечения. Депутаты предложили также разрешить умерщвлять собак за угрозу причинения вреда человеку, имуществу и другим животным.

Еще одной идеей, поддержанной парламентариями, стал запрет подкармливать бездомных животных и введение штрафов за помехи по их отлову. Юрлицам, которые увидели на своей территории беспризорных собак и не вызвали специальную службу, тоже пригрозили наказанием.

Ранее депутат Николай Арефьев предложил «сжечь собачников». Сенатор Андрей Клишас пригрозил ему уголовной ответственностью.