В России предложили не наказывать за самооборону при защите дома

Проект о самообороне при незаконном проникновении в дом внесли в Госдуму

Россиянам могут разрешить использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дома без риска уголовного наказания. Депутаты от ЛДПР внесли законопроект для рассмотрения в Госдуму, сообщило РИА «Новости».

Авторы инициативы предложили внести изменения в статью 37 УК РФ.

«Необходимо законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище», — подчеркнули в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, «необходимая оборона» должна быть любой. Они напомнили, что в стрессовой ситуации жильцы зачастую не способны быстро оценить степень опасности.

Авторы инициативы добавили, что нарушение неприкосновенности жилища нередко заканчивается такими тяжкими преступлениями, как убийство, изнасилование или похищение человека.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение штрафов за пропаганду домашнего насилия. За публичное одобрение подобных случаев в семье предложили штрафовать на сумму от пяти до 10 тысяч рублей.