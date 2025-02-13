В России могут ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия

Депутат Горячева внесла в Госдуму проект о штрафе за пропаганду домашнего насили

Депутат Ксения Горячева внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении штрафов от пяти до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия. Об этом стало известно 360.ru.

Автор инициативы предложила установить административное наказание популяризацию или публичное одобрение насилия в семье.

К семейно-бытовому насилию депутат также отнесла умышленное причинение вреда, психологические и физические угрозы, а также имущественный ущерб родственникам.

В документе говорится, что 34% россиян знают про подобные случаи у своих знакомых, а еще 20% сталкивались с этим лично.

Отмечается, что рост подобных преступлений связан с деятельностью граждан, которые оправдывают или пропагандируют насилие в отношении членов семьи.

При этом норму закона не применят к ситуациям из искусства, литературы или науки, где может демонстрироваться бытовое население, но с формированием негативного отношения к нему.

Ранее россиянам назвали признаки домашнего тирана.