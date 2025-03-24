Мачеха покусанного хаски мальчика из Сочи украла деньги на его лечение

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после пропажи трех миллионов рублей со счета отца мальчика, покусанного хаски в Сочи. Полицейские задержали бывшую жену мужчины, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги в городе Белореченске возбудили уголовное дело по заявлению отца девятилетнего мальчика, пострадавшего в результате нападения собак в Сочи», — уточнила она.

Правоохранители увидели публикацию о случившемся, когда мониторили Сеть.

Кроме того, мужчина сообщил, что бывшая жена без его ведома сняла со счета в банке три миллиона рублей. Эти деньги предназначались для лечения его сына.

Волк добавила, что уголовное дело возбудили по статье о краже. Женщину уже доставили в отдел полиции, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее отец пострадавшего ребенка рассказал, что в 2018 году он выдал супруге генеральную доверенность на продажу участков. Женщина воспользовалась ею, чтобы снять деньги со счета.