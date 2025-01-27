В России предложили лишить высшего образования подростков, критикующих СВО

Подросткам, совершившим противоправные действия и высказывания в отношении СВО, предложили запретить поступление в государственные вузы и техникумы. С такой инициативой во время оперативного совещания выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Соответствующую меру, по мнению чиновника, нужно применять если школьник совершил преступления в отношении военнослужащих или высказал оценку действий власти в рамках специальной военной операции.

«Мы же должны защищать детей, конституционный строй, регион и страну. <…> Мое предложение — рассмотреть вопрос <…> о недопущении его в будущем, например, получать образование в техникумах и в вузах государственных», — заявил он.

Гладков подчеркнул, что инициатива требует общественного обсуждения с участием руководителей учебных заведений, родительский комитетов и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее депутаты Госдумы предложили завершать сессии в российских вузах до Нового года, чтобы продлить студенческие каникулы.