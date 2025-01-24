В Думе предложили проводить сессию в вузах до Нового года

Депутаты Нилов и Чернышов предложили завершать сессию в вузах до Нового года

Депутаты Государственной думы от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов предложили завершать сессии в российских вузах до Нового года, чтобы продлить студенческие каникулы. Обращение оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

Депутатский запрос направили в Минобрнауки России. По мнению Нилова и Чернышова, учебные планы на семестр можно составить так, чтобы сессия заканчивалась до Нового года, а новый семестр начинался 26 января. Это позволит студентам отдохнуть и набраться сил во время новогодних праздников, а также отметить День российского студенчества.

По словам авторов проекта, это изменение направлено на то, чтобы студенты более осознанно относились к учебному процессу и снизили уровень тревожности, который они испытывают в преддверии Нового года и праздничных выходных.

«Что касается сотрудников высших учебных учреждений и в первую очередь преподавателей, высвобождение дополнительного свободного времени на январских каникулах, безусловно, положительно скажется на их работе», — подчеркнули депутаты.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что российские вузы с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования. Студенты, которые уже начали обучение по действующим программам, смогут завершить его.