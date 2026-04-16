В России предложили изменить подход к формированию зарплат медиков

В России предложили установить оклад медиков на уровне 50% от общего дохода

Долю оклада медицинских работников в России предложили закрепить на уровне не менее 50% от суммы зарплаты. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В нормативных документах говорится, что размер окладной части должен составлять как минимум 50% без компенсационных выплат, при этом общая заработная плата не должна оказаться ниже уровня прошлого года.

Мера направлена на повышение стабильности доходов медицинских работников. Рекомендации разработали при участии кабмина, профсоюзов и работодателей.

Также для работающих в опасных или вредных условиях сотрудников предусмотрели повышение оплаты не менее чем на 4% от оклада.

Ранее стало известно, что среди врачей частных клиник в России самые высокие медианные зарплаты получали репродуктологи и стоматологи — от 255 до 330 тысяч рублей.