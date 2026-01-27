Названы медики с самыми высокими зарплатами

SuperJob: стоматологи и репродуктологи получают больше всех в частных клиниках

Стоматологи и репродуктологи получают самые высокие медианные зарплаты среди врачей частных клиник в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

Рекрутеры проанализировали базу вакансий в ноябре–декабре 2024 и 2025 годов.

«Стоматологи‑ортопеды зарабатывали в среднем 330 тысяч рублей в месяц (оклад + процент от стоимости услуг), стоматологи‑хирурги — 300 тысяч. На третьем месте по уровню медианного заработка — врачи‑репродуктологи (255 тысяч)», — указали авторы исследования.

Стоматологи‑ортопеды стали лидерами и по темпу роста доходов: их медианные зарплаты за год увеличились на 10%. У стоматологов‑хирургов рост составил 7%, у репродуктологов — 6%.

Среди среднего медперсонала больше всех зарабатывали зубные техники — 135 тысяч рублей в месяц. Медицинские сестры‑массажисты вышли на 120 тысяч, а медсестры‑анестезисты и операционные медсестры — на 100 тысяч рублей.

По динамике доходов впереди оказались анестезисты и операционные медсестры — +11% за год. Зарплаты медсестер по массажу подняли на 9%, зубных техников — на 8%.

