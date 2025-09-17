В России предложили индексировать социальный налоговый вычет каждый год

Все социальные налоговые вычеты следует каждый год индексировать на коэффициент дефлятора. Об этом 360.ru заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он внес законопроект в Госдуму, соавтором инициативы выступил депутат Александр Ремезков.

Миронов напомнил, что через налоговый вычет россияне возвращают часть средств, потраченных на обучение детей, лечение, фитнес, уплату взносов по добровольному пенсионному страхованию или взносов в накопительную часть пенсии.

«Его максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год. Сумма приличная. Для многих людей это несколько месячных зарплат», — подчеркнул он.

Парламентарий призвал ежегодно индексировать налоговые вычеты на коэффициент дефлятора, который учитывает изменение рыночных цен за прошедший год. По его словам, из бюджета на эту инициативу потребуется выделять порядка 10 миллиардов рублей в год.

Ранее Миронов предложил предоставлять мужчинам оплачиваемый отпуск для помощи женам во время беременности. Он выразил уверенность, что это поддержит женщин и снизит их уровень стресса перед родами.