Мужчинам в России предложили давать отпуск по уходу за беременными женами

Глава СРЗП Миронов: мужчинам нужно давать отпуск по уходу за беременными женами

Мужчинам необходимо предоставлять оплачиваемый отпуск для помощи супругам во время беременности. Такую инициативу выдвинул председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, соавтором выступила депутат Яна Лантратова.

Обращение направили заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой.

«Предлагаем предоставить мужчинам право на получение оплачиваемого отпуска до пяти календарных дней для помощи беременным женам в любое время с 30-й недели до окончания беременности. Реализация нашей инициативы позволит обеспечить дополнительную поддержку женщинам и снизит уровень стресса в период беременности», — заявил Миронов в комментарии 360.ru.

Эта мера поспособствует укреплению семейных ценностей. Также Миронов предложил предоставить беременным женщинам право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности.

Россиянкам напомнили, что находящиеся в декретном отпуске по беременности и родам или воспитывающие ребенка до трех лет женщины защищены законом от увольнения по инициативе работодателя.