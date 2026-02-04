В России предложили десятикратно увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Штрафы за антисанитарию в жилых помещениях предложили увеличить в 10 раз. Законопроект об этом сейчас находится на стадии подготовки. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Мы продолжаем прорабатывать законопроект, призванный увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Необходима индексация штрафов за данное правонарушение хотя бы в 10 раз», — сказал он.

Санкции предложили поднять до 5-10 тысяч для физических лиц, до 10-20 тысяч для должностных и ИП, до 100-200 тысяч для юридических лиц.

Он отметил, что ответственность, в частности за создание в квартирах «свалок», предусмотрена статьей 6.4 КоАП России, по которой штраф для граждан составляет от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц и ИП — от 1000 до 2000 рублей, а для организаций — от 10 000 до 20 000 рублей.

По мнению Колунова, увеличение наказания будет мотивировать недобросовестных жильцов соблюдать порядок.

Ранее в России предложили поднять штраф за запрет общаться с ребенком одному из родителей. Санкцию могут повысить в три раза.