В России поднимут штраф за запрет ребенку общаться с одним из родителей

В России размер штрафа за запрет ребенку общаться с одним из родителей повысят в три раза. Об этом сообщило издание «Ведомости» .

Сейчас штрафы для родителей, которые запрещают ребенку общаться с матерью или отцом и намеренно скрывают его местонахождение, составляют 2000–3000 рублей. Вскоре они повысятся до 5000–10 000 рублей. Также это коснется тех, не исполняет судебное решение о том, у кого должен жить ребенок и в каком порядке выполнять родительские права.

Одним из авторов законопроекта об этом стала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко уверен, что эта инициатива не так сильно повлияет, как хотелось бы.

По его мнению, суммы, установленные в законодательстве, скорее носят символический характер. А вот вопрос медиации, напротив, он находит очень важным в воспитании детей. Сейчас эта тема обсуждается на государственном уровне.

Ранее жители Москвы поделились мнением о воспитании ребенка в случае развода родителей. Они считают, что в такой ситуации взрослые должны оставаться друзьями ради детей.