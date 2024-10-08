В России предложили блокировать анонимные спам-звонки

В России предложили мобильным операторам блокировать анонимные спам-звонки, если компании не смогут раскрыть информацию о целях вызовов. Документ подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры РФ). Проект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагается обязать <…> информировать оператора <…> о цели вызова», — говорится в пояснительной записке.

Граждане должны видеть, кто и зачем им звонит. Если же компании не смогут предоставить такую информацию, то вызов будет заблокирован. Таким образом будет соблюдено право абонентов в России отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, на звонки которых он готов ответить.

При этом уточняется, что критерии массовых звонков и правила передачи сведений от одного мобильного оператора другому определит правительство страны.

В Минцифры отметили, что ежемесячно операторы блокируют до полумиллиарда нежелательных звонков, в том числе совершенных с мошенническими целями.

Ранее эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов рассказал о новой схеме аферистов. Последние от имени операторов связи предлагают россиянам подключить якобы более выгодный тариф по предоплате.