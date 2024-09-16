«Вам могут что угодно говорить». IT-эксперт Мясоедов разоблачил новые уловки мошенников

Телефонные мошенники освоили новую схему. Теперь они от имени операторов связи предлагают жертвам подключить новый, якобы более выгодный тариф, а для этого просят перевести деньги. Как не попасться на удочку аферистов, рассказал 360.ru эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов.

Он заявил, что настоящие операторы имеют право переводить общение в мессенджеры, если им это необходимо, но суть мошеннической схемы состоит в другом.

«Вам могут что угодно говорить. Вопрос в том, как у вас начинают просить деньги, куда вас просят перевести деньги. Наверное, гипотетически оператор может попросить вас осуществить какую-то транзакцию, но он не просит ее сделать целевым образом, то есть не высылает вам реквизиты где бы то ни было», — рассказал Мясоедов.

Он добавил, что счет всегда пополняется по идентификатору абонента, и любая попытка увести транзакцию в сторону должна вызвать подозрение.

Что касается чат-ботов, то, по словам собеседника 360.ru, они занимаются в первую очередь информированием и решением каких-то часто задаваемых вопросов.

«Чат-бот не будет с вами переписываться и перенаправлять вам данные и реквизиты какие-то третьей стороны для осуществления транзакции. Вот это все нужно помнить», — подчеркнул Мясоедов.

Ранее IT-эксперт Юрий Силаев посоветовал подключить виртуального помощника, чтобы защититься от спам-звонков.