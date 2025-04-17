В России пожаловались на нехватку виноградных площадей для виноделия

В России не хватает виноградных площадей, чтобы восполнить дефицит, нужны инвестиции, в том числе от государства. Об этом заявил доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский на радиостанции «Говорит Москва» .

«Площадей виноградника, конечно, не хватает в России. У нас на сегодняшний день в стране всего 105 тысяч гектаров. Это катастрофически мало», — сказал он.

По словам эксперта, чтобы устранить дефицит, нужны инвестиции, в том числе государственные. Из-за недостатка виноградных площадей страдает отечественное производство вина.

Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев заявил о сокращении объемов реализации вина в России. По его словам, европейские вина стоят больше 700 рублей, а российские — 500–700 рублей. Кроме того, потребители стали активно переходить на алкоголь отечественного производства.