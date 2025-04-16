Аналитик Ставцев сообщил, что в России снизились продажи импортного вина

Объемы реализации вина в России сократились. Падение наблюдается по всем подакцизным товарам, кроме вкусовых настоек и некоторых видов крепкого алкоголя, которые используются для коктейлей. Об этом сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев в интервью ИА НСН.
Рост себестоимости продукции из-за повышения акцизов и минимальных розничных цен на водку с 2025 года также влияет на продажи. Европейские вина стоят больше 700 рублей, а российские — 500–700 рублей. Однако оценивать динамику стоит на более длительном промежутке времени, добавил специалист.
Ставцев отметил, что потребители сейчас активно переходят на российские вина и другие виды алкоголя. Снижение происходит в основном за счет импортного вина, которое подорожало сильнее российского.
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