Аналитик Ставцев сообщил, что в России снизились продажи импортного вина

Объемы реализации вина в России сократились. Падение наблюдается по всем подакцизным товарам, кроме вкусовых настоек и некоторых видов крепкого алкоголя, которые используются для коктейлей. Об этом сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев в интервью ИА НСН .

Рост себестоимости продукции из-за повышения акцизов и минимальных розничных цен на водку с 2025 года также влияет на продажи. Европейские вина стоят больше 700 рублей, а российские — 500–700 рублей. Однако оценивать динамику стоит на более длительном промежутке времени, добавил специалист.

Ставцев отметил, что потребители сейчас активно переходят на российские вина и другие виды алкоголя. Снижение происходит в основном за счет импортного вина, которое подорожало сильнее российского.