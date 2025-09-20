В России потушили девять лесных пожаров за сутки

За сутки в России потушили девять лесных пожаров общей площадью 19 гектаров. Об этом сообщила Авиалесоохрана .

По данным региональных диспетчерских служб, в ликвидации огня участвовали лесопожарные службы и привлеченные специалисты. К полуночи субботы на территории страны продолжали действовать три пожара площадью около двух гектаров, их тушение продолжается.

Российских туристов экстренно эвакуировали из Антальи из-за сильного лесного пожара в районе Аксу. Их переселили в другую гостиницу из предосторожности. Мощное возгорание тушат более 800 человек, 14 самолетов и 20 вертолетов. Причины пожара устанавливаются.