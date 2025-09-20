Российских туристов экстренно эвакуировали из горящей Антальи

Туристов экстренно эвакуировали из гостиниц в Анталье из-за сильного лесного пожара в районе Аксу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, российских туристов эвакуировали из отеля «Титаник», их переселили в другую гостиницу из предосторожности.

«Начато расследование для установления причины пожара. Спасатели прилагают все усилия для его локализации. Мощный лесной пожар тушат более 800 человек, 14 самолетов и 20 вертолетов. Но сильный ветер затрудняет работу по ликвидации ЧП», — сообщил Telegram-канал.

Жительница Каргыджака рассказала, что к тушению пожара утром 19 сентября привлекли вертолеты. Сильный ветер разогнал огонь и получился большой пожар, небо стало оранжевым.

Другой свидетель назвал пожар небольшим. Огонь потушили, дыма больше нет, отметил мужчина.