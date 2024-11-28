Госсовет Чувашии внес в Госдуму проект, которые позволит российскому правительству определить критерии признания бродячих животных агрессивными. Законопроект опубликовали в электронной базе ГД.
«Проектом закона предлагается внести изменения <…>, наделив правительство Российской Федерации полномочием по установлению порядка и критериев определения наличия или отсутствия у животного немотивированной агрессивности», — сказано в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, внесение изменений в закон поспособствует уменьшению социальной напряженности в обществе при решении вопросов обращения с бездомными животными.
Ранее в Амурской области бездомная собака искусала школьницу. Девочку госпитализировали с серьезными травмами лица. Следователи возбудили уголовное дело.
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В России появятся критерии для признания бездомных животных агрессивными
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