В России появятся ГОСТы на пирожки, пироги и слойки

В России планируют разработать новые ГОСТы для пирогов, пирожков и слоек. Об этом РБК рассказали в Росстандарте.

Стандарты закрепят единые требования к качеству такой продукции с учетом сохранения традиционных рецептур и современных технологий производства. Сейчас проекты в ведомство еще не поступали — им предстоит публичное обсуждение и экспертиза.

Кроме того, с 1 апреля в России вступает в силу новый ГОСТ на белый хлеб. Допускается подовый хлеб овальной формы и массой менее 500 граммов. Кроме того, теперь изделие должно находиться на предприятии не более 10 часов после выемки из печи.

При этом в новом стандарте больше нет пункта об обязательной реализации хлеба в течение 24 часов.