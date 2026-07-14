В России появились первые сертифицированные функциональные супы и гарниры

В России впервые сертифицировали функциональные супы и гарниры. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскачестве.

Сертификат получил производитель из Карелии — ООО «Торговый Дом Ярмарка». Сертификацию прошли супы из гороха, бобов и чечевицы, а также гарниры: булгур с овощами и пилав из булгура с киноа.

Функциональные продукты содержат высокую долю полезных веществ — не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления. Это помогает сохранять здоровье и поддерживать высокий уровень энергии.

Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения через Центр компетенций по функциональному питанию Роскачества. Такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции: все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации.

Ранее врач рассказал, какие гарниры способны защитить от онкологии.