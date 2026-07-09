Врач Залетова рассказала, что капуста, рукола и овсяная каша способны защитить от онкологии

Заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, кардиолог Татьяна Залетова рассказала о том, какие продукты помогают снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом написала «Москва 24» .

По словам эксперта, к таким продуктам относятся все виды капусты, рукола и овсяная каша. Они содержат компоненты, которые могут помочь в профилактике рака.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко сообщила «Радио 1», что черная фасоль содержит много полифенолов, обладающих сильным антиоксидантным эффектом. Однако, как отметила Татьяна Залетова, биодоступность полифенолов крайне низка, и рассчитывать на них в значительной степени не стоит.

На первом месте по силе доказательной базы в онкопрофилактике стоят пищевые волокна, особенно из зерновых. Они ускоряют кишечный транзит и способствуют гибели раковых клеток. Простая овсяная каша или гарнир из перловки в долгосрочной перспективе являются мощным инструментом профилактики колоректального рака.

Также снижать риск развития онкологии способны крестоцветные овощи: все виды капусты, редис, рукола, кресс-салат и так далее. Они содержат глюкозинолаты, которые помогают вырабатываться определенным ферментам. Эти ферменты берут потенциально канцерогенное вещество и химически модифицируют его так, чтобы оно стало водорастворимым и было выведено с мочой.