В России подсчитали среднюю продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни в России составила 74,2 года. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, именно такие официальные данные сейчас используются в расчетах. Онищенко напомнил, что к 2030 году стоит задача выйти на уровень в 78 лет.

«[Средняя продолжительность жизни] рассчитывается не для каждого человека, а в целом для популяции. Если у нас много детей рождается, значит, показатель увеличивается. И чем больше у нас маленьких детей, тем она будет рассчитываться высокой», — пояснил академик.

В качестве примера региона с высокими значениями он назвал Дагестан, где один из самых высоких показателей по стране — в том числе из‑за большого числа рождений.

Ранее российские врачи предположили, что секрет кавказского долголетия — в напитке мацони. Этот кисломолочный продукт содержит пробиотики, помогающие поддержать и защитить иммунную систему человека.