В России подсчитали, сколько денег потеряет YouTube после блокировки

АБА: YouTube может лишиться более 20 миллиардов рублей при блокировке в России

Если YouTube заблокируют в России, то видеохостинг потеряет более 20 миллиардов рублей с рекламных доходов. Об этом ТАСС сообщила Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Исследование АБА показало, что сейчас на YouTube приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга, это чуть больше 20 миллиардов рублей в год.

«Полная блокировка этого сервиса приведет к тому, что эти средства на время покинут рынок, пока не произойдет полная перестройка с российскими платформами во главе», — заявили в ассоциации.

Гендиректор инфлюенс-агентства «Почва» Георгий Лапшаков предрек YouTube судьбу Instagram*. Когда сервис заблокировали, трафик стал постепенно падать, а потом стабилизировался на одном уровне, который сильно отличался от реалий до блокировки. Рекламные бюджеты перераспределись на другие каналы.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что если YouTube начнет прилично вести себя, то в РФ перестанут замедлять его работу. Как отмечал президент Владимир Путин, видеохостинг обязан соблюдать законодательство страны.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена