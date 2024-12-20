Симоньян призвала YouTube вести себя прилично

Симоньян: если YouTube будет вести себя прилично, не будет замедления его работы

Если видеохостинг YouTube начнет вести себя прилично, то замедления в его работе не произойдет. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Послушайте, YouTube никто не трогал, пока он вел себя прилично. Владимир Владимирович на прямой линии упомянул общественных деятелей, блогеров и журналистов, которых YouTube вышвырнул. Вот один из тех деятелей — я. На мой вкус, прилично себя видите и замедления не будет», — сказала она.

Президент Владимир Путин на прямой линии в четверг заявил, что Google создал сам себе проблемы для работы в России. Он указал на обязанность корпорации и входящего в ее состав видеохостинга Youtube соблюдать законодательство страны.

В ночь на 20 декабря более 8,6 тысячи сообщений о сбое YouTube зафиксировали в России.