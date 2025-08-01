В России подростки не смогут открывать банковские счета без согласия родителей

Сегодня, 1 августа, в России вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым подростки больше не смогут открывать банковские счета без согласия родителей, усыновителей или попечителей. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

«Для родителей это большое подспорье и возможность контролировать своих детей», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Он добавил, что взрослые должны знать, как несовершеннолетний распоряжается картой, чтобы защитить его от влияния мошенников.

Также у россиян появилась возможность направить отказ от получения СМС-рассылок оператору. Эта мера позволит бороться со спамом и защитить граждан от телефонных и интернет-преступников.

Ранее стало известно, что вступил в силу закон, продляющий срок действия ЕГЭ для участников СВО. По словам Володина, решение поспособствует более быстрой адаптации бойцов после окончания службы.