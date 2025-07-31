Для участников СВО продлили срок действия ЕГЭ

С августа 2025 года вступит в силу закон, направленный на дополнительную поддержку участников СВО. Для них продлится срок действия ЕГЭ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Мера будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы», — написал он.

Также участников спецоперации и их семьи освободили от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов.

Помимо этого, с августа вступит в силу закон по противодействию мошенникам. Согласно ему, банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей. Это позволит избежать случаев, когда несовершеннолетние становятся жертвами обмана.

Еще один закон касается защиты исторической памяти. За осквернение воинских захоронений ввели уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Володин назвал бойцов СВО лучшей частью российского общества, представляющей новую элиту.