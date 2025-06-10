В России подорожали квартиры бизнес-класса. Какие города стали рекордсменами по росту цен

Квартиры в новостройках бизнес-класса в России подорожали почти на 3%

В России за месяц выросли цены на квартиры в новостройках бизнес- и элит-класса. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Недвижимости».

По информации сервиса, в стране на 3,9% увеличилось количество предложений квартир в новых домах бизнес-класса и на 6,3% — элит-класса.

«При этом цены тоже увеличились: новостройки бизнес-класса подорожали на 2,9% до 223 тысяч рублей за квадратный метр, а элит-класса — на 1,4% до 334 тысяч рублей за квадратный метр. За год цены выросли на 16,4% в сегменте бизнес и на 14,5% — в сегменте элит», — уточнили в «Яндекс Недвижимости».

Больше всего цена квадратного метра в жилье бизнес-класса выросла в Краснодаре — до 279 тысяч рублей, в Уфе — до 203 тысяч и в Москве — до 451 тысячи рублей. Такие квартиры подешевели в Воронеже, Казани и Ростове-на-Дону.

В сегменте элитной недвижимости цены снизились только в Санкт-Петербурге, в других городах-миллионниках стоимость выросла. Больше всего — в Новосибирске, Москве и Уфе.

Юрист Илья Русяев ранее посоветовал не ждать значительных изменений на рынке недвижимости, несмотря на двукратный рост объема нераспроданного жилья.