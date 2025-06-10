Юрист Русяев посоветовал не ждать значительных изменений на рынке недвижимости

На рынке жилой недвижимости России не предвидится значительных потрясений, несмотря на двукратный рост объема нераспроданного жилья в готовых новостройках Москвы и Подмосковья за последний год. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru .

По мнению эксперта, государство способно стабилизировать ситуацию в строительной отрасли, используя различные меры поддержки, такие как субсидирование ставок и запуск льготных программ.

«Строительная отрасль занимает особое место в экономике, и поэтому резкие потрясения в ней нежелательны для всей системы», — пояснил специалист.

Юрист отметил, что крупные застройщики обладают ресурсами для адаптации к колебаниям рынка, а государственная поддержка позволяет смягчать кризисные периоды.