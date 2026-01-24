«Взгляд»: москвичи считают, что при разводе родители должны оставаться друзьями ради ребенка

Жители Москвы поделились мнением о воспитании ребенка в случае развода родителей. Об этом сообщил «Взгляд» .

По словам респондентов, после разрыва любовных отношений экс-супруги должны продолжать участвовать в воспитании ребенка.

«Ребенку нужно общаться и с мамой, и с папой, ни в коем случае не разлучаться надолго, независимо от возраста», — отметила участница опроса.

Москвичи также отметили, что даже разведенные родители должны оставаться друзьями и вместе посещать различные мероприятия ради детей.