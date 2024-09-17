В России поднимут пособия по уходу за ребенком

В России с 2025 года увеличат пособия по уходу за ребенком до 50% от средней ЗП

В России размер пособия по уходу за ребенком могут поднять с 40 до 50% от средней заработной платы родителя. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин после июльской стратегической сессии, приуроченной к национальному проекту «Семья». Документ оказался в распоряжении РБК .

В правительстве подняли на обсуждение вопрос об увеличении размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. С 2025 года — до 50% от среднего заработка, с 2026 года — до 60%.

Сейчас это пособие рассчитывают как 40% от зарплаты сотрудника за два предыдущих календарных года.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что пенсии бывших военных и закончивших работать в августе пенсионеров увеличат в РФ с 1 октября. Также повышение выплат коснется бывших силовиков, сотрудников Росгвардии, МЧС, пожарных и таможни.