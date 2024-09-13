Россиянам рассказали о повышении пенсий в октябре

Пенсии бывших военных и закончивших работать в августе пенсионеров вырастут в России с 1 октября. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

«Повышение коснется бывших сотрудников ФСБ, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных и таможни», — сказала она.

Рыжих объяснила, что военным пенсионерам со званием рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков, добавят от 1,3 до двух тысяч рублей, а офицерам до полковника — 2,5-4 тысячи рублей.

Кроме того, рост выплаты ждет граждан, вышедших на пенсию по выслуге лет и бывших военнослужащих-участников СВО. Под эту же категорию попали пенсионеры, прекратившие работу в августе 2024 года.

Ранее в Госдуме сообщили, что в 2025 году вырастет максимальное пособие по беременности и по уходу за ребенком. Кроме того, повысится размер пособий, которые получают Герои Труда и Герои России.