В России подешевели четыре вида рыбы

Сельдь, скумбрия и треска стали самыми подешевевшими видами рыбы в российском опте по итогам прошлого года. Об этом РИА «Новости» сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРППЭ).

Специалисты, проанализировав данные мониторинга оптовых цен, отметили, что атлантическая сельдь подешевела почти на треть, до 138 рублей за килограмм. Цена тихоокеанской сельди упала на 30%, до 105 рублей за килограмм.

Атлантическая скумбрия подешевела на 12,9%, ее стоимость составила 270 рублей за килограмм. Цена атлантической трески снизилась на 8,4% и достигла 490 рублей за килограмм.

Ранее эксперты назвали российский минтай самым доступным природным белком, который не выращивается искусственно. Эта рыба стабильно входит в топ самых доступных по цене видов рыбы в стране.