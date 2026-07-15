В России почти в три раза вырос спрос на спортивные товары в июне

В июне 2026 года интерес россиян к спортивным товарам увеличился почти втрое по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Это следует из данных сервиса заказа товаров из-за границы CDEK.Shopping, сообщил ТАСС .

«Наибольший рост спроса на спортивные товары показала категория „Спорт и отдых“. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос увеличился на 176%, количество заказов россиян выросло на 78%, а средний чек на 12%», — написали в тексте.

Доля спортивных товаров в общем количестве заказов увеличилась с 4,10% до 4,42%. Также зафиксировали заметное повышение интереса россиян к футболу. За год спрос увеличился на 102%, число заказов выросло на 37%, а средняя стоимость покупки — на 19%.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов обратил внимание на увеличение спроса на продукты для здорового образа жизни в крупных торговых сетях в России.