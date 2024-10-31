В России перестанут продавать пиво в жестяных банках объемом 0,5

Mash: в РФ перестанут продавать напитки в алюминиевых банках объемом 0,5 литра

В России больше не будут продавать напитки в алюминиевых банках объемом 0,5 литра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты предоставили скриншот документа от поставщика алюминиевых банок для розлива алкогольных и безалкогольных напитков «Урбан Крафт».

«Информируем вас, что компания „Анест“ приняла решение о снятии с производства банки формата 0,5 с настоящего момента. Просим вас отнестись с пониманием и с 25 октября 2024 года присылать заказы на банку объемом 0,45 литра», — написали в сообщении «Урбан Крафт».

Решение связано с тем, что классический вариант 0,5 практически перестали заказывать производители бутылок.

Ранее стало известно, что Минздрав России начал прорабатывать вопрос возможного увеличения возрастного порога при продаже алкоголя с 18 до 21 года. С таким предложением в министерство обратился депутат ГД Султан Хамзаев.