Возраст покупки алкоголя могут поднять в России

Минздрав создал план по увеличению возрастного порога для продажи алкоголя

Минздрав России начал прорабатывать вопрос вероятного увеличения возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года. Сейчас завершаются регламентные процедуры по утверждению документа, сообщило РИА «Новости» .

По информации источника, ведомство разработало план мероприятий по реализации Концепции уменьшения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года, а также дальнейшую перспективу.

Кроме того, в рамках плана проработают вероятность повышения минимального возраста при продаже крепкой алкогольной продукции.

С предложением в министерство о поднятии возрастного порога продажи алкогольной продукции до 21 года обращался депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Ранее российских мужчин предупредили, что чрезмерное употребление пива может привести к импотенции или бесплодию.