В России перестал работать аналог Instagram
Shot: аналог Instagram перестал работать в России
В приложении VSCO пропали функции подписки за пять тысяч рублей у российских пользователей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
VSCO считается альтернативой Instagram*. По данным журналистов, проблемы коснулись более одного миллиона человек с российскими профилями. У них перестали открываться основные функции приложения: редактор фотографий, лента публикаций и раздел Space.
При этом возможность приобретения платной подписки за пять тысяч рублей сохранилась, но оплатившие ее пользователи не могут получить доступ к функционалу.
Техподдержка VSCO не стала комментировать причины ограничения работы сервиса.
Ранее массовый сбой случился в мессенджере Telegram. Пользователи из нескольких регионов России пожаловались на ошибки в работе приложения.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена