В России перенесут крайнюю дату оплаты ЖКУ с 1 марта 2026 года

В России перенесут срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что целью такой корректировки является обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя. Многие россияне получают зарплату именно с 10-го по 15-е число, поэтому благодаря переносу даты получится уйти от неоплаты услуг ЖКХ и начисления пени за просрочку.

Аксененко добавил, что россияне часто жаловались на начисление им штрафов и пени именно из-за несовпадения дат получения зарплаты и оплаты ЖКУ.

Этим летом в России повысили тарифы на услуги ЖКХ на 11,9%, но россияне смогут сэкономить благодаря внедрению ресурсосберегающих технологий и имеющимся льготам для семей с определенным уровнем доходов.