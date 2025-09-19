Экономист Капустина напомнила о льготах на оплату ЖКУ для семей с определенным уровнем дохода

В России летом 2025 года произошло повышение тарифов на услуги ЖКХ — в среднем по стране они увеличились на 11,9 %. Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина поделилась с «ФедералПресс» способами снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Профессор отметила, что в современных экономических условиях домохозяйствам необходимо пересмотреть подход к управлению коммунальными расходами. Эффективным решением может стать внедрение ресурсосберегающих технологий и изменение потребительских привычек.

Среди предложений эксперта — установка индивидуальных приборов учета воды, газа и электроэнергии, переход на светодиодные лампы, установка терморегуляторов на радиаторы отопления и утепление окон и балконов.

«Водосберегающие технологии представляют собой еще один важный вектор оптимизации коммунальных расходов. При чем речь идет не только о технических решениях, но и о формировании рациональных потребительских практик», — пояснила Надежда Капустина. Среди таких практик — установка аэраторов на краны, использование экономичных режимов бытовой техники, своевременное устранение протечек.

Также профессор напомнила о существовании льгот и субсидий на оплату ЖКУ для семей с определенным уровнем дохода.